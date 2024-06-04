Колишнього залізничника, який постачав росармію паливом під час окупації Куп'янська, засуджено до 10 років в'язниці - прокуратура

Червонозаводський райсуд Харкова визнав винним у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України) 42-річного колишнього бригадира залізниці.

"Йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, та на державних підприємствах залізничного транспорту України строком на 12 років, із конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, наприкінці червня 2022 року, коли Куп'янськ був окупований, чоловік за пропозицією російських військових став "начальником бази палива та нафтопродуктів виробничого підрозділу Локомотивного депо "Куп'янська залізниця". До повномасштабного вторгнення РФ в Україну він працював там бригадиром.

Ставши "начальником", він безпосередньо передавав окупантам паливно-мастильні матеріали, що зберігалися на території підприємства. Оскільки база знаходилася на незначній відстані від лінії бойових дій, дії обвинуваченого давали змогу представникам ЗС РФ приховувати пальне від його виявлення підрозділами авіарозвідки ЗСУ та швидко розв'язувати логістичні питання для доставки ПММ до зони бойових дій, щоб зміцнити бойові позиції російських загарбників. Лише наприкінці липня 2022 року обвинувачений передав окупантам понад 120 тисяч літрів дизельного пального.

На початку березня 2023 року українські правоохоронці викрили чоловіка та затримали його.

У судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав частково. Він стверджував, що працював під погрозами.

"Докази, надані стороною обвинувачення, та показання свідків об'єктивно підтвердили добровільність дій фігуранта", - зазначає пресслужба облпрокуратури.