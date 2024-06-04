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13:39 04.06.2024

ОТУВ "Харків": Ворог намагається маневрувати резервами та продовжує оснащення своїх рубежів, але Сили оборони України цьому протидіють

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ОТУВ "Харків": Ворог намагається маневрувати резервами та продовжує оснащення своїх рубежів, але Сили оборони України цьому протидіють

На харківському напрямку ворог намагається маневрувати резервами і продовжує оснащення своїх рубежів, але Сили оборони України цьому протидіють, зокрема знищують спецтехніку росіян, заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.

"Також ворог продовжує оснащення своїх рубежів, але Збройні сили України цьому протидіють, знищують вдало спецтехніку ворога", - сказав Повх у ефірі телемарафону.

За його словами, у середньому за добу (ці показники можуть коливатися) ворог останніми днями втрачав від 130 до 250 осіб за добу вбитими і пораненими.

Говорячи про те, чи підтягує на харківському напрямку ворог резерви, Повх сказав: "Так, вони намагаються маневрувати резервами. На заміну пошарпаним підрозділам, які вибиті українською артилерією, ворог намагається заводити свіжі сили. Іноді їм це вдається, іноді цьому факту протидіє українська артилерія".

В ОТУВ "Харків" зазначили, що ворог використовує весь арсенал зброї, який йому доступний, включно з авіацією, артилерією, тактикою малих груп.

Відповідаючи на запитання про можливість відкриття ще одного фронту на прикордонні Харківської області, спікер сказав: "Коли ми маємо справу з таким схибленим ворогом, як РФ, можливо все. Штаби, органи місцевого управління розробляють плани щодо відбиття у разі розвитку будь-яких подій. Тому сказати, що якась дія ворога буде несподіванкою для нас, буде некоректно".

Теги: #зсу #війна #отув_харків

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