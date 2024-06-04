Мовний омбудсмен наголошує на необхідності дотримання мовного законодавства співробітниками ТЦК і СП

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголошує на необхідності дотримання мовного законодавства співробітниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

"Відповідно до закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків", - ідеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Зазначається, що відповідно до статей 9 і 15 закону про державну мову: співробітники ТЦК та СП зобов'язані володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов'язків; мовою нормативних актів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів, іншого статутного спілкування та службової діяльності у Збройних силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до закону, є державна мова.

"Дотримання вимог мовного закону щодо обов'язкового використання державної мови у сфері військового управління та діяльності Збройних сил України є запорукою єдності та зміцнення обороноздатності нашої держави", - наголосив Кремінь.