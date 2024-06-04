Окупанти здійснили 18 обстрілів Сумської області, зафіксовано 61 вибух

За день у Сумській області окупанти 18 разів обстріляли область, зафіксовано 61 вибух, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух. Обстрілу зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Великописарівська громади", - йдеться в повідомленні.

У Юнаківській здійснено артилерійські обстріли (5 вибухів). У Миколаївській був обстріл з артилерії (5 вибухів). По Хотинській ворог завдав ударів із мінометів (19 вибухів) і танка (1 вибух). У Білопільській зафіксовано артилерійські обстріли (11 вибухів).

На територію Краснопільської ворог скинув 2 міни. Також завдано ударів із артилерії (3 вибухи), обстріли FPV дронами (3 вибухи) та скидання з БПЛА вибухових пристроїв (8 вибухів). По Середино-Будській здійснено мінометні обстріли (2 вибухи). І у Великописарівській зафіксовано скидання з БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи).