Події

18:33 03.06.2024

На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім

1 хв читати
На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім

Віцепрезидентка США Камала Гарріс 15 червня вирушить до Люцерна, Швейцарія, для участі в Саміті миру, повідомляє пресслужба Білого дому.

"Віцепрезидентка підтвердить прихильність адміністрації Байдена-Гарріс підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого і міцного миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України та принципах Статуту ООН. Віцепрезидентка підтвердить підтримку народу України в його захисті від триваючої російської агресії", - зазначено в повідомленні.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван приєднається до віцепрезидентки і представлятиме Сполучені Штати на саміті.

15-16 червня у Швейцарії відбудеться інавгураційний Саміт миру, ініційований Україною. На сьогодні 107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті.

Теги: #саміт_миру #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 03.06.2024
Китай не виступає проти Саміту миру і відмова від участі в ньому не означає відмови від підтримки настання миру в Україні

Китай не виступає проти Саміту миру і відмова від участі в ньому не означає відмови від підтримки настання миру в Україні

15:26 03.06.2024
Дії з підриву Глобального саміту миру є системними та безпрецедентно масштабними - Кулеба

Дії з підриву Глобального саміту миру є системними та безпрецедентно масштабними - Кулеба

12:42 03.06.2024
Зеленський обговорив із членами Палати представників США посилення української ППО додатковими системами та ракетами

Зеленський обговорив із членами Палати представників США посилення української ППО додатковими системами та ракетами

10:46 03.06.2024
Уже 107 країн, включно з міжнародними організаціями, підтвердили участь у Саміті миру - Никифоров

Уже 107 країн, включно з міжнародними організаціями, підтвердили участь у Саміті миру - Никифоров

14:45 02.06.2024
Зеленський запросив прем'єра Сінгапуру на Саміт миру

Зеленський запросив прем'єра Сінгапуру на Саміт миру

11:39 02.06.2024
Ми запросили на Саміт миру і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

Ми запросили на Саміт миру і Ізраїль, і Палестину - Зеленський

11:04 02.06.2024
США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження про участь Байдена - Зеленський

США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, але поки що немає конкретного підтвердження про участь Байдена - Зеленський

08:58 02.06.2024
На полях Азійського саміту Зеленський обговорив із міністром оборони США посилення української ППО та коаліцію F-16

На полях Азійського саміту Зеленський обговорив із міністром оборони США посилення української ППО та коаліцію F-16

07:58 02.06.2024
Війна з Китаєм не є неминучою, незважаючи на зростаючу напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - глава Пентагону

Війна з Китаєм не є неминучою, незважаючи на зростаючу напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - глава Пентагону

21:15 31.05.2024
Китай підтвердив відмову брати участь у Глобальному саміті миру і заявив, що буде "продовжувати на власний розсуд просувати мирні переговори"

Китай підтвердив відмову брати участь у Глобальному саміті миру і заявив, що буде "продовжувати на власний розсуд просувати мирні переговори"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із членами Палати представників США посилення української ППО додатковими системами та ракетами

Зеленський візьме участь у саміті G-7 в Італії, ключовими темами для України стануть подальше нарощування оборонної підтримки, прискорення постачань F-16 і ППО - Никифоров

Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів

Зеленський обговорив із президентом Філіппін питання двосторонніх відносин

ОСТАННЄ

Українські прокурори повідомили про підозру 42 російським офіцерам, причетним до сексуального насильства на окупованих територіях

У Харкові спрацювала ППО, інформації про постраждалих немає

Зливові дощі на півдні Німеччини призвели до масштабних повеней, є загиблі

Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджений інфраструктурний об'єкт

Поліція в Києві викрила банківських службовців, які вкрали майже 6,2 млн грн із рахунку клієнтки

Нетаньягу заявив Кнесету, що кампанія в Газі не припиниться аж до розгрому ХАМАС

У Празі затримали чотирьох іноземців, які напали на українських волонтерів

Умєров зустрівся з міністром оборони Японії

Київська влада не погоджувала проведення Маршу рівності в метро - КМДА

Український Червоний Хрест не здійснює реєстрацію на отримання гуманітарної та грошової допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА