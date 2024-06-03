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14:07 03.06.2024

Генштаб ЗСУ: Найскладніша обстановка зберігається на покровському напрямку, ситуація під контролем

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Генштаб ЗСУ: Найскладніша обстановка зберігається на покровському напрямку, ситуація під контролем

Від початку поточної доби відбулося 28 бойових зіткнень, найскладніша ситуація зберігається на покровському напрямку - там тривають 11 боїв, ситуація під контролем, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 10:30 понеділка.

"Від початку поточної доби відбулося 28 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили 472 обстріли позицій наших військ і населених пунктів із різних типів озброєнь. Також агресор завдав два ракетні удари із застосуванням шести ракет і 28 ударів дронами-камікадзе", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в понеділок.

Повідомляється, що на харківському напрямку від початку доби активних штурмових дій ворога не відбувалося, ЗСУ продовжують нарощувати оборонні спроможності.

Уточнюється, що за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку становили: 130 осіб, з них 59 - безповоротні, і 40 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено три танки, бойову броньовану машину, одну артилерійську систему, 14 БПЛА, 12 автомобілів, три одиниці спецтехніки. Пошкоджено один танк, дві артсистеми, два автомобілі й одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, уражено три склади з боєприпасами, один склад ПММ і 12 бліндажів окупантів.

Зазначено, що на куп'янському напрямку триває одна ворожа атака в районі Невського. "Ситуація напружена. У районі Тернів на лиманському напрямку спроба противника наблизитися до позицій ЗСУ успіху не мала", - зазначає Генштаб.

"На сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив уже п'ять спроб прорвати наші оборонні рубежі в районах Виїмки та Роздолівки. Одну атаку відбито, чотири - тривають. Ситуація контрольована", - інформує Генштаб.

У районі Кліщіївки на краматорському напрямку відбито атаку противника, триває бій біля Іванівського. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

"На покровському напрямку ситуація залишається загостреною - наразі триває 11 бойових зіткнень у районах Зеленого Поля, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового та Невельського. Ситуація під контролем Сил оборони України", - наголошується у зведенні.

Повідомляється, що в неділю російські загарбники на покровському напрямку втратили 400 осіб, з них 134 - безповоротні. Знищено один танк, три ББМ і сім артсистем. Пошкоджено чотири бойові броньовані машини, дві гармати та автомобіль.

У зведенні зазначено, що на курахівському напрямку в районах Парасковіївки та Водяного тривають три бойові зіткнення. ЗСУ контролюють ситуацію, втрат позицій не допущено.

На оріхівському напрямку зупинено дві спроби ворога просунутися в напрямках Роботиного та Малої Токмачки. На придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито атаку ворога в районі Кринків. На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Теги: #генштаб_зсу

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