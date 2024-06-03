Частка повітряних тривог у загальному часі роботи ТРЦ зросла до 13,4% у травні - УРТЦ

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельних центрів у травні 2024 року становила 13,4%, що значно більше, ніж у квітні 2024 року (10,8%) і в травні 2023 року (4,6%), повідомили в пресслужбі Української ради торговельних центрів (УРТЦ).

У середньому по Україні час вимушеного простою через повітряні тривоги сягнув 73,8 робочих днів від початку повномасштабного вторгнення, причому в травні 2024 р. - 4,5 робочих днів. Більш тривалий простій зафіксовано лише в березні 2022 р. (5,6 робочих днів).

П'ятірка регіонів із найбільшою часткою повітряних тривог під час роботи ТЦ у травні 2024 року є такою: Харківська обл. (66,0%), Донецька обл. (57,7%), Дніпропетровська обл. (29,7%), Запорізька обл. (27,4%), Полтавська обл. (19,6%).

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну карту тривалості повітряних тривог у регіонах України, карта оновлюється щомісяця.

Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.