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12:53 03.06.2024

Чернєв: Україна спробує змінити позицію США в питанні запрошення її до НАТО на саміті альянсу у Вашингтоні

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Чернєв: Україна спробує змінити позицію США в питанні запрошення її до НАТО на саміті альянсу у Вашингтоні

Україна спробує змінити позицію США в питанні запрошення її в НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, заявив голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Так, поки що від Сполучених Штатів ми не бачимо якоїсь зміни позиції щодо запрошення, але все одно час у нас іще є і... маємо боротися до кінця, щоб усе-таки спробувати змінити позицію Сполучених Штатів щодо самого питання запрошення України до НАТО", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Народний депутат наголосив, що в цьому питанні Україні допомагають "країни-партнери, країни-сусіди, які також намагаються переконати все-таки Сполучені Штати в тому, що нам потрібне... політичне запрошення".

Він наголосив, що таке запрошення буде сигналом "не тільки Україні, а й Російській Федерації: покаже, що ми рухаємося в НАТО і що Російська Федерація не може впливати на рішення альянсу". За словами Чернєва, інакше це означатиме "слабкість, насамперед альянсу".

"Ми розуміємо, що до кінця війни ми не станемо (членом Північноатлантичного альянсу - ІФ-У), і тут дуже велика опозиція щодо нашого вступу до кінця війни", - сказав Чернєв.

Як повідомлялося, ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці створення альянсу, відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Теги: #чернєв

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