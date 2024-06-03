Філіппіни можуть запропонувати Україні фахівців психіатричної служби для роботи з військовослужбовцями

Філіппіни можуть запропонувати Україні працівників психіатричної служби для відновлення психічного здоров'я військовослужбовців і ветеранів, а також цивільних осіб, які постраждали від війни.

Як повідомляється на офіційному сайті президента Філіппін у понеділок, таку пропозицію зробив президент цієї країни Фердинанд Маркос-молодший у відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Малазі.

"На зустрічі з президентом Маркосом у палаці Малаканьянг президент Зеленський сказав президенту Маркосу, що вони потребують більшої кількості працівників психіатричної служби для своїх солдатів і захисників", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що у відповідь Маркос зазначив, що Філіппіни можуть запропонувати допомогу, направивши філіппінських працівників психіатричної служби для військовослужбовців. "Це те, що, я думаю, ми можемо запропонувати", - сказав Маркос.

Зазначено також, що Філіппіни доволі добре відомі у сфері охорони здоров'я в плані надання допомоги, що є частиною зобов'язань країни перед Організацією Об'єднаних Націй (ООН) у рамках миротворчого процесу.

"Я радий зробити все, що в наших силах, щоб переконатися, що ми можемо допомогти, особливо цивільним особам і безневинним, яких торкнулася війна. Це те, що природно для Філіппін, тож це те, що ми можемо зробити", - додав Маркос.