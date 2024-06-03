Зеленський візьме участь у саміті G-7 в Італії, ключовими темами для України стануть подальше нарощування оборонної підтримки, прискорення постачань F-16 і ППО - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський візьме участь або в онлайн, або в офлайн-форматі в саміті G-7, який відбудеться в Італії 13-15 червня; ключовими темами його переговорів стануть подальше нарощування оборонної підтримки України, прискорення постачання винищувачів F-16 і посилення української ППО.

"Або онлайн, або фізична присутність (Зеленського - ІФ-У) там буде. Це без сумнівів. G-7 є нашими основними партнерами. Ми говоритимемо з ними про ключові теми наших відносин, включно з діалогами у двосторонніх форматах із державами "Великої сімки", - розповів прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі телемарафону.

Зокрема, за словами Никифорова, зі США як основним оборонним партнером України, які будуть присутні на саміті в Італії, президент Зеленський має намір обговорити подальше нарощування оборонної підтримки, розвиток коаліції західних винищувачів і кроки задля прискорення постачання F-16.

Також однією з ключових тем стане посилення української ППО додатковими системами та ракетами до них. "Це найчутливіша тема для наших міст і фронту. І в рамках G-7 ми очікуватимемо ключових рішень", - сказав Никифоров.

Крім того, він розповів, що під час візиту до Сінгапуру президент України в рамках зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорив постачання ППО.

"Ця тема була основною. Зараз триває активна робота, щоб системи ППО надходили в Україну. Очікуємо публічних позитивних рішень уже найближчим часом", - резюмував прессекретар Зеленського.

Раніше участь президента України в саміті "Великої сімки" підтвердила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.