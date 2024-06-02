Події

19:24 02.06.2024

"Укренерго" в понеділок, 3 червня, запровадить ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України

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"Укренерго" в понеділок, 3 червня, запровадить ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" в понеділок, 3 червня, запровадить ліміти на споживання електроенергії для побутових і промислових споживачів у всіх регіонах України.

Згідно з повідомленням енергокомпанії у фейсбуці, "завтра, 3 червня, з 00:00 протягом доби для побутових і промислових споживачів у всіх регіонах України, діятимуть ліміти на споживання електроенергії".

"У разі перевищення лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних відключень", - наголошує "Укренерго".

У НЕК уточнили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію енергозабезпечення населення, не обмежиться.

 

 

 

Теги: #укренерго #відключення

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