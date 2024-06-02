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08:58 02.06.2024

На полях Азійського саміту Зеленський обговорив із міністром оборони США посилення української ППО та коаліцію F-16

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На полях Азійського саміту Зеленський обговорив із міністром оборони США посилення української ППО та коаліцію F-16

На полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Обговорили ключове - оборонні потреби нашої держави, посилення української системи ППО, коаліцію F-16, підготовку двосторонньої безпекової угоди", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Дякую Президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій. Цінуємо життєво важливу оборонну та політичну підтримку України від Сполучених Штатів Америки", - наголосив президент.

Водночас прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер повідомив, що міністр оборони Ллойд Остін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Сінгапурі, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку США.

"Держсекретар Остін представив оновлену інформацію про безпекову допомогу США для задоволення потреб України в можливостях і підтвердив прихильність США збереженню рішучої підтримки з боку коаліції з понад п'ятдесяти країн, щоб допомогти Україні захистити свою свободу", - наголошується в заяві Пентагону.

Також у повідомленні йдеться, що два лідери пообіцяли й надалі зміцнювати стратегічне оборонне партнерство між Сполученими Штатами та Україною.

 

 

Теги: #остін #зеленський #сша

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