Сили оборони в травні знищили 9 літаків, а також рекордну кількість артсистем і бронемашин противника

Українські захисники в травні ліквідували 9 літаків, 1160 артилерійських систем і 860 бронемашин противника, повідомило Міністерство оборони України в суботу в соцмережі X.

«Народжений падати не може літати. 9 російських літаків довели це в травні 2024 року", - йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Також повідомляється про кількість ліквідованих артсистем ворога: «Це ще один рекорд. У травні було знищено 1160 російських артилерійських систем. Це найбільші втрати артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт».

Крім того, Міноборони підкреслює, що в травні українські захисники також знищили 860 ворожих бойових бронемашин.

«Це другий найкращий результат від початку повномасштабного вторгнення. Більшу кількість ББМ було знищено в перший місяць вторгнення, у березні 2022 року", - зазначено на сторінці Міністерства в соцмережі X.