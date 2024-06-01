"Укренерго" в неділю, 2 червня, введе ліміти енергоспоживання в усіх регіонах України
НЕК "Укренерго" в неділю, 2 червня, запровадить ліміти на споживання електроенергії для побутових і промислових споживачів у всіх регіонах України.
Згідно з повідомленням енергокомпанії у фейсбуці, "завтра, 2 червня, з 01:00 до 05:00 і з 19:00 до 24:00 для побутових і промислових споживачів у всіх регіонах України, діятимуть ліміти на споживання електроенергії".
"У разі перевищення лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних відключень", - наголошує "Укренерго".
У НЕК уточнили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію енергозабезпечення населення, не обмежиться.