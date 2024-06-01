Події

15:02 01.06.2024

Унаслідок влучання авіабомб на дитячий садок у Мирнограді постраждало п'ятеро людей - поліція

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Збройні сили РФ скинули дві керовані авіабомби на Мирноград (Покровський р-н, Донецька обл.), поцілили в дитячий садок: внаслідок обстрілу постраждало п'ятеро мирних жителів, повідомляє Національна поліція.

"Окупанти скинули дві бомби на дитячий садок у Мирнограді... Учора, 31 травня, близько 22:10 ворог скинув на місто авіабомби "УМПБ Д-30 СМ". П'ятеро цивільних осіб дістали поранення", - йдеться в повідомленні Національної поліції в суботу.

Уточнюється, що постраждали троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років і дві жінки - 40 і 68 років. "У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, різані рани. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції", - зазначається в повідомленні.

Теги: #дитсадок #мирноград #бомби

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