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11:45 01.06.2024

Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

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Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

Російські війська минулої ночі обстріляли територію України, застосувавши понад 50 ракет різних типів і майже 50 дронів "Шахед", "єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою - своєчасно ухвалювати ефективні рішення", забезпечити захист українського неба, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об’єкти. Це те, з чим воює Росія. Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів «Шахед» був спрямований на південь, центр і захід України", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Зеленський висловив подяку "нашим воїнам за те, що більшість з них знищено, але були й влучання. Усі служби працюють на місці, щоб забезпечити відновлення та допомогу. Кожен постраждалий отримає всю необхідну допомогу", - сказав президент.

"Головна мета Росії - терор зробити нормою, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО і рішучості партнерів України", - вказав глава держави.

Зеленський вважає, що російські терористи розуміють тільки мову сили. "І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей", - заявив президент.

За його словами, партнери точно знають, що для цього потрібно. "Додаткові "Петріоти" та інші сучасні системи ППО для України. Прискорення і розширення поставок F-16 в Україну. Забезпечення наших воїнів усіма необхідними можливостями", - сказав він.

"Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос", - переконаний Зеленський.

Теги: #захист #ракетні_удари #зеленський

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