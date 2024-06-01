Події

11:20 01.06.2024

У Львівській області ворожі ракети уразили три об'єкти критичної інфраструктури, постраждали чотири людини

1 хв читати
У Львівській області ворожі ракети уразили три об'єкти критичної інфраструктури, постраждали чотири людини

Шість крилатих ракет армії РФ уразили минулої ночі 3 об'єкти критичної інфраструктури Львівської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

За його даними, є руйнування внаслідок влучень ракет.

"За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з об'єктів критичної інфраструктури у Львівській області, на жаль, постраждали четверо людей. Їх госпіталізували. Стан - середньої тяжкості", - написав Козицький у телеграм-каналі трохи пізніше.

Підрозділи ВК "Захід" знищили 18 ракет і 6 БПЛА у зоні відповідальності.

Теги: #львівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:48 17.05.2024
Відкриття аеропорту у Львові допоможе закрити небо над Україною - голова Львівської ОДА

Відкриття аеропорту у Львові допоможе закрити небо над Україною - голова Львівської ОДА

22:56 08.05.2024
У Львівській області чоловік загинув унаслідок вибуху гранати

У Львівській області чоловік загинув унаслідок вибуху гранати

10:04 27.04.2024
Війська РФ атакували у Львівській області об'єкти критичної інфраструктури, жертв немає - Козицький

Війська РФ атакували у Львівській області об'єкти критичної інфраструктури, жертв немає - Козицький

12:43 25.04.2024
Двоє людей загинули, одна людина дістала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині

Двоє людей загинули, одна людина дістала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині

10:06 11.04.2024
У небі над Львівщиною збито 18 ракет і 39 ударних дронів - Повітряні сили

У небі над Львівщиною збито 18 ракет і 39 ударних дронів - Повітряні сили

09:07 09.04.2024
На Львівщині уламки "шахедів" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури - Козицький

На Львівщині уламки "шахедів" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури - Козицький

03:56 09.04.2024
У Львівській області працює ППО - Козицький

У Львівській області працює ППО - Козицький

11:33 01.04.2024
На Львівщині припинили пошукову операцію на місці влучання крилатих ракет в об'єкт критичної інфраструктури 31 березня - ОВА

На Львівщині припинили пошукову операцію на місці влучання крилатих ракет в об'єкт критичної інфраструктури 31 березня - ОВА

09:45 31.03.2024
У Львівській області РФ атакувала ракетами об'єкт критичної інфраструктури: одна людина загинула, під завалами можуть бути люди

У Львівській області РФ атакувала ракетами об'єкт критичної інфраструктури: одна людина загинула, під завалами можуть бути люди

10:14 29.03.2024
На Львівщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, два "кинджали" збити не вдалося - ОВА

На Львівщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, два "кинджали" збити не вдалося - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

Знайдено ще одного загиблого внаслідок нічної ракетної атаки на Харків 31 травня

Убито двох і поранено вісьмох людей унаслідок російської атаки Донецької області - поліція

ППО збила дев’ять ракет і десять шахедів у Дніпропетровській області, поранено чотирьох людей, серед них семирічна дівчинка

Українські сили ліквідували 35 ракет і 46 дронів противника

ОСТАННЄ

У МИКОЛАЄВІ ЧУЛИ ВИБУХ - МЕР

McDonald's розпочав реконструкцію ресторану поруч із Центральним залізничним вокзалом у Києві

Сили оборони минулої доби уразили, зокрема, дві локації ворога, чотири пункти управління та засіб ППО

Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

РФ вночі завдала удару по двох ГЕС - "Укргідроенерго"

Гарантована незалежність України буде завжди надійним захистом кожній дитині в нашій державі - Зеленський

Поїзд з України до Хелма до 30 серпня висаджуватиме пасажирів на станції Дорогуськ у зв'язку з ремонтними роботами

У Вінницькій області на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа від падіння уламків збитого БПЛА

Від початку року російські війська захопили 752 кв.км території України - ISW

Знайдено ще одного загиблого внаслідок нічної ракетної атаки на Харків 31 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА