У Львівській області ворожі ракети уразили три об'єкти критичної інфраструктури, постраждали чотири людини

Шість крилатих ракет армії РФ уразили минулої ночі 3 об'єкти критичної інфраструктури Львівської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

За його даними, є руйнування внаслідок влучень ракет.

"За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з об'єктів критичної інфраструктури у Львівській області, на жаль, постраждали четверо людей. Їх госпіталізували. Стан - середньої тяжкості", - написав Козицький у телеграм-каналі трохи пізніше.

Підрозділи ВК "Захід" знищили 18 ракет і 6 БПЛА у зоні відповідальності.