Події

08:58 01.06.2024

У результаті ворожого обстрілу в Запоріжжі пошкоджено 20 будинків і заклади соцсфери

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У результаті ворожого обстрілу в Запоріжжі пошкоджено 20 будинків і заклади соцсфери

Російські війська здійснили обстріл Запоріжжя в ніч на суботу, внаслідок чого пошкоджено 20 будинків і заклади соціальної сфери, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Уночі Запоріжжя зазнало бомбардувань з боку країни-терориста. За попередніми даними, пошкоджено 20 житлових будинків і заклади соціальної сфери. На щастя, люди не постраждали", - сказано в його телеграмі.

Для усунення наслідків задіяні всі служби міста, зазначив голова ОВА.

Як повідомлялося, російські війська до ранку суботи масовано атакували Запоріжжя, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Іван Федоров. За його словами, внаслідок удару є руйнування.

У суботу вранці в Запоріжжі було перекрито рух транспорту через Дніпровську ГЕС, повідомляє патрульна поліція Запорізької області в телеграмі.

 

 

 

Теги: #пошкодження #запорізька #обстріл

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