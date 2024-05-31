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17:46 31.05.2024

Зеленський подякував президенту Фінляндії та прем'єру Данії за підтвердження участі в Глобальному саміті миру

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Зеленський подякував президенту Фінляндії та прем'єру Данії за підтвердження участі в Глобальному саміті миру

Президент України Володимир Зеленський у Стокгольмі провів зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, обговорив з ними підготовку до майбутнього Глобального саміту миру й подякував за підтвердження участі в ньому.

"Провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях саміту Україна - Північна Європа в Стокгольмі", - написав президент України в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зеленський також повідомив, що поінформував співрозмовників про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України.

"Обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру й важливість якомога ширшої представленості на ньому країн світу. Дякую за підтвердження участі в саміті та всебічну допомогу Україні", - додав глава Української держави.

Теги: #саміт_миру #зеленський

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