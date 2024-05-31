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12:11 31.05.2024

В Україну повернули тіла 212 загиблих захисників - Координаційний штаб

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В Україну повернули тіла 212 загиблих захисників - Координаційний штаб

За підсумками репатріаційних заходів в Україну повернули 212 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників зокрема з донецького, запорізького, луганського та харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ)", - ідеться в повідомленні Коордштабу в телеграм-каналі в п'ятницю.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, уповноваженого з питань зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Зазначається, що ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла наших захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Теги: #репатріація #захисники

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