Російські війська за добу 372 рази вдарили по восьми населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Російські окупанти за добу 372 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілами опинилися 8 населених пунктів, повідомив у п'ятницю вранці голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 372 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

За словами Федорова, ворог завдав авіаційного удару по Лобковому, 150 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Також 11 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине і Малу Токмачку, 210 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки і Нестерянки.

Крім того, надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.