Ворожий удар спричинив пожежу і руйнування житлового будинку в Харкові, під завалами можуть перебувати люди

У четвер пізно ввечері ЗС РФ завдали ударів по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо - два прильоти в район щільної житлової забудови. Перевіряємо", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Трохи згодом він уточнив, що внаслідок ворожих ударів є руйнування багатоквартирного житлового будинку і почалася пожежа.

"Попадання в багатоквартирний житловий будинок. Є руйнування і пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав Терехов.

Зі свого боку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під завалами можуть бути люди.

"Окупанти влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. Під завалами можуть перебувати люди", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.