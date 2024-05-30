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20:52 30.05.2024

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на €500 млн - ЗМІ

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Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на €500 млн - ЗМІ

Під час візиту до Одеси міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму €500 млн, повідомляє DPA.

"Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголошує про новий німецький пакет озброєнь на суму 500 мільйонів євро для підтримки України під час візиту в портове місто Одеса", - йдеться в повідомленні, опублікованому в соцмережі Х у четвер.

Як повідомляє DW, у рамках цієї допомоги Берлін передасть Україні велику кількість ракет для систем ППО типу Iris-T, безпілотники для розвідки та ведення бойових дій у Чорному морі, запчастини для артилерійських систем, які постачає Німеччина, запасні двигуни для танків Leopard, а також мільйон патронів для стрілецької зброї.

За словами Пісторіуса, частина озброєнь уже готова до відправки.

Також Німеччина профінансує курси підготовки для українських техніків, а з 2025 року розпочнеться постачання 18 новітніх самохідних гаубиць RCH-155.

"Ми й далі підтримуватимемо вас у ваших оборонних діях", - заявив Пісторіус під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Візит Пісторіуса до Одеси тримали в таємниці до останнього моменту, пише DW.

Теги: #допомога_україні #німеччина

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