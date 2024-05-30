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19:59 30.05.2024

Міноборони України спростило процедуру кодифікації зразків ОВТ до 10 днів

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Міноборони України спростило процедуру кодифікації зразків ОВТ до 10 днів

Міністр оборони України Рустем Умєров затвердив Інструкцію з організації в Міністерстві оборони постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час дії правового режиму воєнного стану, повідомляє пресслужба міністерства.

"Відтепер процедура отримання для нового зразка озброєння та військової техніки коду НАТО скорочується до 10 днів! Нагадаємо, що зразок ОВТ, який пройшов кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету й використовувати в підрозділах Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що 21 листопада 2023 року з ініціативи міністра оборони на засіданні Кабміну було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів від 25.02.2015 №345. Це рішення спростило процедуру кодифікації (допуску до експлуатації) запропонованих розробниками нових зразків ОВТ до 20 діб. До цього рішення Кабміну процес допуску до експлуатації нових зразків ОВТ тривав кілька місяців або років. Це рішення багато в чому відіграло важливу роль у збільшенні кількості нової техніки та озброєння в армії.

Нова інструкція ще більше спрощує наявний порядок, прибираючи з процесу окремі дії, які дублюються.

"Ситуація на фронті вимагає пришвидшення багатьох процесів. Зокрема, щодо допущення до експлуатації нових зразків озброєння та військової техніки для наших підрозділів, тож було підготовлено низку пропозицій для оптимізації процесів та удосконалення наявної нормативної бази щодо присвоєння зразкам ОВТ коду НАТО", - зазначив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Удосконалення визначених алгоритмів наразі дає змогу Міноборони здійснювати кодифікацію предмета постачання за результатами вивчення заявлених розробником тактико-технічних характеристик (ТТХ) зразків товарів оборонного призначення та ознайомлення з результатами випробувань, проведених самим розробником.

До пропозиції щодо кодифікації зразка з пакетом документів долучаються програма та методики проведення випробувань зразка, акт і протоколи достатності проведених розробниками випробувань для підтвердження заявлених тактико-технічних характеристик зразка, погоджений з військовим представництвом проєкт Технічних умов. У такому випадку за правилами нової інструкції виробник може пройти процедуру випробування в максимально стислі терміни.

Коли підприємства - розробники озброєння та військової техніки не мають ресурсних і технічних можливостей для проведення випробувань, наприклад снаряда, самостійно, то укладається спільне рішення Міноборони та виробника на проведення такого випробування. У такому разі процес кодифікації нового зразка озброєння може зайняти дещо більше часу.

Теги: #кодифікація #овт #спрощення

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