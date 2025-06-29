Інтерфакс-Україна
Події
11:03 29.06.2025

Міноборони кодифікувало новий український наземний безпілотник "Мураха"

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Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс "Мураха", повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

"Мураха" – гусеничний роботизований комплекс, призначений для підтримки підрозділів в складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту, з огляду на свої габарити, один з лідерів по вантажопідйомності – він здатен перевозити більше ніж півтони ваги на десятки кілометрів.

Теги: #кодифікація #нрк_мураха

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