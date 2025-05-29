Міноборони кодифікувало безпілотні авіакомплекси "Батон Оптик"

Міністерство оборони кодифікувало безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик", здатні виконувати завдання у складних погодних умовах, повідомила пресслужба відомства.

"Квадрокоптер обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду дрона достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога. Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах", - йдеться у повідомленні Міноборони в четвер.

Зазначається, що залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.