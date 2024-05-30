Столтенберг: роль НАТО в координації допомоги й багаторічна фінпідтримка направлять сигнал Москві, що союзники не залишать Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що велика роль Альянсу в координації військової допомоги Україні, як і багаторічні фінансові зобов'язання не лише створять міцні рамки для подальшої підтримки, а й направлять Москві чіткий меседж, що РФ не дочекається припинення підтримки з боку союзників.

Про це він сказав у четвер у Празі, виступаючи на конференції "75 років НАТО: як не збитися зі шляху?", організованій сенатом парламенту Чеської Республіки.

Констатувавши, що за останні місяці були "серйозні затримки в наданні військової допомоги й серйозні дефіцити, коли йдеться про засоби протиповітряної оборони й боєприпаси", генсек повідомив, що з цієї причини зараз в Альянсі триває робота над тим, "як НАТО може відігравати більшу роль у координації забезпечення допомоги у сфері безпеки й навчання, щоб гарантувати більш надійні рамки, мінімізувати ризики, нові дефіцити й затримки в постачанні зброї, боєприпасів і навчанні українців".

"Тому я також запропонував багаторічні фінансові зобов'язання для фінансування військової підтримки, щоб гарантувати більшу прозорість, відповідальність і передбачуваність для українців у плануванні, щоб вони знали, що вони можуть очікувати від союзників по НАТО. Такі зобов'язання допоможуть українцям захищати свою країну, але також надішлють дуже важливе послання Москві щодо того, що ми тут надовго. Важливо їм передати, що вони не зможуть нас перечекати, ми тут залишимося, і тому я вітаю той факт, що ми працюємо над тим, як посилити роль НАТО в підтримці України", - розповів Столтенберг.

Він уточнив, що остаточне рішення буде ухвалено на саміті у Вашингтоні, а нині "ми маємо надати Україні якомога більше допомоги, оскільки це критично важливо і для українців, і для нашої безпеки".

Генсек НАТО також торкнувся питання використання озброєння, яке постачають союзники, коли "деякі з них застосували обмеження на використання цієї зброї, інші - ні". "Це національні рішення", - констатував Столтенберг.

Водночас він відзначив динаміку розвитку цієї війни, коли на початку всі бої відбувалися глибоко на українській території, але нині більшість важких боїв відбувається вздовж кордону між Росією та Україною на Харківщині.

"Ми бачимо, що росіяни можуть бути на російському боці від кордону, що майже те саме, що й на передовій, вони можуть бути там з артилерією, установками для запусків ракет, літаками, складами для боєприпасів і пального й бути в більшій безпеці, якби їх атакувала сучасна зброя, яку отримала Україна. Тому я вважаю, що настав час розглянути деякі з цих обмежень, щоб українці могли захищати себе. Ми маємо пам'ятати, що це таке - це війна агресії, війна, яку обрала Москва проти України. Росія напала на Україну, і в неї, відповідно до міжнародного права, є право себе захищати", - сказав Столтенберг.