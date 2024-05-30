Події

16:12 30.05.2024

Першу партію артснарядів у рамках "чеської ініціативи" буде поставлено Україні найближчими днями - прем'єр

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Першу партію артснарядів у рамках "чеської ініціативи" буде поставлено Україні найближчими днями - прем'єр

Перші поставки Україні артилерійських снарядів у рамках так званої чеської ініціативи відбудуться вже найближчими днями, заявляє прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Про це він сказав у четвер у Празі на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заяві для преси перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ країн - членів НАТО, що відбудеться в п'ятницю.

"Перші поставки боєприпасів можна очікувати в Україну найближчими днями. Сотні тисяч боєприпасів буде поставлено цього року. Починаючи з червня в Україну щомісяця постачатимуть десятки тисяч артилерійських боєприпасів", - повідомив Фіала.

За його словами, наразі в ініціативі беруть участь 15 країн, а "поточна сума обіцяних грошей становить EUR1,6 млрд".

Теги: #україна #боєприпаси #чехія

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