Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому і середньому бізнесу, зокрема, у сфері виробництва літальних апаратів - міськрада

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому і середньому бізнесу в галузях переробної промисловості та виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього обладнання.

Як повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА), таке рішення ухвалила Київська міська рада на пленарному засіданні в четвер.

"...реалії сьогодення потребують розширення переліку об'єктів господарювання, які можуть отримати допомогу Києва. Саме тому Київрада ухвалила рішення, яким передбачила, що підприємства в галузях переробної промисловості та виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього обладнання теж можуть отримати фінансово-кредитну підтримку коштом міського бюджету", - сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що "залучення додаткових ресурсів саме в ці галузі у воєнний час сприятиме збільшенню обсягів виробництва, модернізації технологій і підвищенню якості продукції. Це має стратегічне значення не лише для Києва, а й для держави загалом".