Окупанти в середу завдали по Україні 58 авіаударів і здійснили понад 3 тис. обстрілів - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали в середу п'яти ракетних ударів по позиціях українських військ, 58 авіаударів (зокрема, із застосуванням 94 КАБ), здійснили понад три тисячі обстрілів, зокрема 127 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 10:30 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

"Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Нескучне, Білий Колодязь, Глибоке, Синельникове, Зелене, Уди, Циркуни, Руська Лозова, Вільча й Вовчанськ Харківської області; Білогорівка Луганської області; Дронівка, Лиман, Зарічне, Євгенівка, Воздвиженка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Ступочки, Олександропіль, Дружба, Північне, Костянтинівка, Велика Новосілка та Урожайне Донецької області", - ідеться у зведенні.