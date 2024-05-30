Події

07:33 30.05.2024

За добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів і 35 артилерійських систем

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За добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів і 35 артилерійських систем

За добу українські захисники ліквідували 1160 окупантів, 10 танків, 22 бронемашини, 35 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 22 безпілотники, 64 одиниці авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 506260 (+1160) осіб, танків - 7710 (+10) од, бойових броньованих машин - 14913 (+22) од, артилерійських систем - 13101 (+35) од, РСЗВ - 1088 (+1) од, засоби ППО - 815 (+0) од, літаків - 357 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10532 (+22), крилаті ракети - 2222 (+0), кораблі / катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 17849 (+53) од, спеціальна техніка - 2153 (+11)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога #зведення

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