30 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 827 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 827 RUSSIAN AGRESSION

30 травня відзначають День степу, День жіночої емансипації та Всесвітній день боротьби проти астми та алергії.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської.

Міжнародний день жіночої емансипації

Щорічно 30 травня світова спільнота відзначає Міжнародний день фемінізму - свято, покликане нагадувати про рівноправність чоловіків і жінок, про те, що людина не може бути дискримінована за расовою, статевою або релігійною приналежністю. Але досі в низці країн все ще є певні вимоги до жінок, які принижують їхню гідність і обмежують їхні права.

Тому мета сьогоднішньої дати - викорінити дискримінацію жінок і, тим самим, підвищити добробут суспільства.

День степу

Заснований з ініціативи учасників міжрегіонального наукового семінару "Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей", який відбувся 1 березня 2017 року. Того ж року відбулося святкування 90-річчя від дня створення заповідника "Кам'яні могили", який є традиційним символом охорони українських степів.

Всесвітній день боротьби проти астми та алергії

Головна мета цього заходу полягає в тому, щоб привернути увагу людей до важливої проблеми та підвищити свідомість щодо тих симптомів, які з'являються під час алергії чи астми. Агітація проходить щодо регулярної діагностики.

Ще цього дня:

1913 - У Лондоні між Балканською коаліцією (Болгарське царство, Королівство Сербія, Чорногорія та Королівство Греція) та Османською імперією підписано мирний договір, що завершував Першу Балканську війну;

1921 - Засновано Донецький гірничий технікум (з 1926 р. - гірничий інститут);

1923 - У Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем;

1942 - Авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх - у рейді брали участь близько тисячі літаків;

1980 - Папа Римський Іван Павло II відвідав Францію;

1982 - 16-м членом НАТО стала Іспанія (перша країна з часу вступу ФРН у 1955 році);

1985 - У Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 "Руслан";

2000 - У день похорону українського композитора Ігоря Білозіра, який помер від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.

2020 - SpaceX DM-2: з Космічного центру Кеннеді запущено приватний пілотований космічний корабель Dragon 2.

Церковне свято

Преподобний Ісаакій походив "зі сходу", імовірно, із Сирії. Він жив у IV столітті і був відомий своєю ревністю до віри і мужністю в протистоянні єресі. Він спочатку вів аскетичне життя у східній пустелі, наслідуючи святого Іллю Пророка. Дізнавшись про переслідування християн аріанами та царем Валентом, який підтримував єресь, Ісаакій покинув пустелю і прибув до Царгорода.

Його слово було надзвичайно впливовим, і він неодноразово звертався до імператора із закликом відмовитися від єресі та відкрити церкви для правовірних. За свої вчинки Ісаакій був кинутий у глибокий рів, сповнений терну та болота, але чудесним чином врятувався від смерті та продовжив свою місію. Преподобний Ісаакій був також учасником Вселенського Собору 381 року в Царгороді. Він помер у глибокій старості 386 року.

Іменини: Василь, Яків.