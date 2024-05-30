В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку РФ

У ніч на 30 травня в більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну атаку РФ, у повітряному просторі України перебуває кілька груп ракет, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Перша група крилатих ракет у Сумській області, у напрямку Полтавщини та Чернігівщини... Заходить нова група ракет через Сумську область... Ракети прямують у Вінницьку область», - йдеться в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Раніше повідомлялося про ракетну небезпеку в північних і східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС.