Події

04:23 30.05.2024

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку РФ

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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку РФ

У ніч на 30 травня в більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну атаку РФ, у повітряному просторі України перебуває кілька груп ракет, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Перша група крилатих ракет у Сумській області, у напрямку Полтавщини та Чернігівщини... Заходить нова група ракет через Сумську область... Ракети прямують у Вінницьку область», - йдеться в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Раніше повідомлялося про ракетну небезпеку в північних і східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС.

 

 

Теги: #україна #атака #рф

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