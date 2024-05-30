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01:35 30.05.2024

САП і НАБУ повідомили ексголові «Полтавапаливо» про підозру в завданні майже 13 млн грн збитків

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САП і НАБУ повідомили ексголові «Полтавапаливо» про підозру в завданні майже 13 млн грн збитків

Колишній керівник комунального підприємства «Полтавапаливо» завдав територіальній громаді майже 13 млн грн збитків. Про відповідну підозру йому повідомили детективи НАБУ під керівництвом прокурора САП, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 29 травня.

Розслідуванням встановлено, що виконувач обов'язків директора «Полтавапаливо» в червні 2020 року уклав із приватним товариством договір про надання поворотної фінансової допомоги на суму 1,890 млн грн строком на один місяць. Усвідомлюючи, що товариство не може повернути зазначені кошти, він підписав «Мирову угоду», згідно з умовами якої «Полтавапаливо» зобов'язалося погасити свою заборгованість або передати у власність приватного товариства майно відповідної вартості. Таким чином, в.о. директора КП одноосібно, без згоди власника, здійснив відчуження комунального майна на користь приватного товариства.

Встановлено, що у приватну власність було передано 6 виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами, розташованих у м. Полтава, м. Кременчук, м. Лубни, а також у трьох селищах у Козельщинському, Машівському та Решетилівському районах, загальною площею майже 75 тис. кв.м. та вартістю 1 794 874 грн. Однак висновками комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертиз встановлено, що ринкова вартість цього майна сягає 14 526 029 грн.

Дії виконувача обов'язків директора «Полтавапаливо», який, зловживаючи службовим становищем, незаконно відчужував комунальне майно та завдав мільйонних збитків територіальній громаді, кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування триває.

Теги: #україна #збитки #полтавська_область

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