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23:41 29.05.2024

Війська РФ від початку доби використали 69 УАБів і понад 360 дронів-камікадзе для ударів по Україні - Генштаб

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Війська РФ від початку доби використали 69 УАБів і понад 360 дронів-камікадзе для ударів по Україні - Генштаб

Від початку доби російські загарбники завдали по території України чотирьох ракетних ракет  із застосуванням чотирьох ракет і 43 авіаудари 69 УАБами, застосували 364 дрони-камікадзе, повідомляють в оновленому зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 23.00 середи.

Крім того, повідомляється, що окупанти здійснили 2683 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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