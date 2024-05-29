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18:20 29.05.2024

Пошукові роботи в харківському "Епіцентрі" завершено, ідентифіковано всіх 19 загиблих - Клименко

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Пошукові роботи в харківському "Епіцентрі" завершено, ідентифіковано всіх 19 загиблих - Клименко
Фото: Харківська ОВА

У Харкові завершено пошукові роботи в будівельному гіпермаркеті "Епіцентр", по якому ЗС РФ завдали авіаударів 25 травня, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня. Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії", - написав Клименко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, криміналісти провели понад 100 досліджень. До поліції звернулися і надали біологічні зразки для експертиз 16 родичів зниклих безвісти. Також до пошуків було залучено кінологів. Службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.

За остаточними даними, внаслідок ворожих ударів по "Епіцентру" загинули 12 чоловіків і сім жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Ще 54 людини дістали поранення.

Теги: #харків #епіцентр #пошуки

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