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14:40 29.05.2024

У Миколаєві відкрився Центр рекрутингу української армії

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У Миколаєві відкрився Центр рекрутингу української армії

Центр рекрутингу української армії відкрився в місті Миколаєві, ставши 22-м центром такого типу в Україні, повідомляється на сайті Міністерства оборони України в середу.

"Станом на сьогодні за кілька місяців до таких центрів рекрутингу вже звернулося понад 6000 осіб, 1800 з яких перебувають на різних етапах рекрутингу", - йдеться в повідомленні.

Центр створено Міністерством оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ у співпраці з Миколаївською обласною адміністрацією та міською радою. Навчені рекрутери допомагатимуть громадянам вступити до лав Сил оборони, враховуючи їхню професію та цивільний досвід. "Основне завдання центру - роз'яснення можливостей та умов військової служби. Тут не видають повістки, а допомагають зрозуміти, що чекає на потенційних військовослужбовців", - зазначив голова обладміністрації Віталій Кім.

Наразі центр у Миколаєві пропонує понад 10 тис. вакансій у різні підрозділи Сил оборони - Збройні сили України, Сили територіальної оборони, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Зв'язатися з центром у Миколаєві для отримання інформації можна за телефоном (098) 628-53-51 або через месенджери.

Теги: #миколаїв #центр_рекрутингу

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