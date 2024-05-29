Зеленський: ціную готовність Австралії бути на Саміті миру

Австралія має намір взяти участь у Саміті миру, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем'єр-міністром країни Ентоні Албенізі.

"Говорив із прем'єр-міністром Ентоні Албенізі, щоб висловити свою вдячність за непохитну підтримку України з боку Австралії. Поінформував прем'єр-міністра про поточні спроби Росії розширити війну та наші невідкладні оборонні потреби для протистояння агресору", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

Президент також повідомив, що під час розмови було обговорено майбутній Саміт миру та необхідність залучити якомога більшу кількість країн для участі в ньому. "Дуже ціную готовність Австралії бути на Саміті," - наголосив президент України.

Саміт миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.