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14:14 29.05.2024

Зеленський: ціную готовність Австралії бути на Саміті миру

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Зеленський: ціную готовність Австралії бути на Саміті миру

Австралія має намір взяти участь у Саміті миру, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з прем'єр-міністром країни Ентоні Албенізі.

"Говорив із прем'єр-міністром Ентоні Албенізі, щоб висловити свою вдячність за непохитну підтримку України з боку Австралії. Поінформував прем'єр-міністра про поточні спроби Росії розширити війну та наші невідкладні оборонні потреби для протистояння агресору", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

Президент також повідомив, що під час розмови було обговорено майбутній Саміт миру та необхідність залучити якомога більшу кількість країн для участі в ньому. "Дуже ціную готовність Австралії бути на Саміті," - наголосив президент України.

Саміт миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Теги: #саміт_миру #австралiя #зеленський

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