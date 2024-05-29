Польський бренд Sinsay відкриває магазини в трьох містах Київської області

Польський бренд одягу Sinsay, що належить великій ритейл-групі LPP, відкриває одразу три магазини в Київській області, повідомляє пресслужба Української ради торгових центрів.

Як зазначається у пресрелізі, 24 травня відбулося відкриття Sinsay у Вишгороді. Магазин площею 968,6 кв. м розміщений на другому поверсі торгового центру.

Договір оренди було підписано брокерами компанії UTG.

UTG також уклала угоду про відкриття першого магазину Sinsay у Фастові. Магазин площею 787кв. м відкриється на другому поверсі торгового центру.

Крім того, Sinsay 17 червня почне працювати у Вишневому (ТРЦ Cherry Mall).

Польська група LPP, якій належать бренди Reserved, Sinsay та ін., планує в наступні три роки вдвічі збільшити кількість у світі своїх магазинів, зробивши ставку на бюджетний бренд Sinsay і загальне зростання обсягу продажу компанії. Є плани досягти 4755 магазинів до кінця 2026 року, з яких 3248 - магазини Sinsay.

В Україні відкрито понад 140 магазинів групи.