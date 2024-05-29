Події

12:32 29.05.2024

Найближчими днями майже у всій Україні пройдуть короткочасні дощі, температурний фон не зміниться

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Найближчими днями майже у всій Україні пройдуть короткочасні дощі, температурний фон не зміниться

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в Україні, окрім південного сходу, у четвер, 30 травня, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у карпатському регіоні 5-10°; вдень 20-25°, у південно-східній частині 24-29°.

У Києві 30 травня можливий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві від початку метеорологічних спостережень у день 30 травня найвища температура була 32,6° у 1886 р., найнижча вночі 2,7° вище нуля у 1918 р.

У п'ятницю, 31 травня, у західних, північних та більшості центральних областей повсюди, а на решті території місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у західних областях 9-14°; вдень 21-26°, у східних областях і в Криму місцями до 32°.

У Києві 31 травня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°; вдень 22-24°.

Теги: #прогноз #погода

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