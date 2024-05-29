Генштаб ЗСУ: Найбільш напруженою ситуація залишається на покровському напрямку, з найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки Першої

Від початку доби і станом на 11:00 на лінії фронту відбулося 28 бойових зіткнень, основні зусилля Збройних сил України (ЗСУ) зосереджені на таврійському, донецькому і слобожанському операційних районах, найнапруженіша обстановка зберігається на покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Вже сьогодні відбулося 28 бойових зіткнень. Окупанти здійснили шість авіаударів із застосуванням 10 КАБів, 476 обстрілів позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 46 дронів-камікадзе", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у середу.

Наголошується, що "Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в таврійському, донецькому та слобожанському операційних районах на недопущенні просування противника в глибину нашої держави, зриві виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей".

"На харківському напрямку від початку доби наші війська відбивали дві атаки противника у районі Липців. Одне з боєзіткнень триває. Втрати російських окупантів уточнюються. Підрозділи наших військ проводять заходи з укріплення оборони", - зазначено в повідомленні.

За уточненими даними, за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 195 осіб. Також знищено танк окупантів, сім артилерійських систем, одну РСЗВ, 13 автомобілів і п'ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено два танки, три артилерійські системи, вісім автомобілів і чотири одиниці спеціальної техніки.

На куп'янському напрямку від початку доби відбито атаку в районі Степової Новоселівки. Ще одне бойове зіткнення триває біля Петропавлівки. На Сіверському напрямку одну атаку російських загарбників українські воїни відбили неподалік села Виїмка.

На краматорському напрямку від початку доби російські війська вже двічі намагалися витіснити ЗСУ з позицій. "Штурмові дії ворог безуспішно проводив у районах Іванівського та Кліщіївки", - зазначено у зведенні.

"Як і минулої доби, найбільше напруженою ситуація залишається на покровському напрямку. Зараз там триває вісім бойових зіткнень. Із найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки Першої. Ще два ворожі штурми відбито, зокрема, в районі Яснобродівки. Сили оборони проводять заходи стабілізації обстановки на даному напрямку", - зазначено в повідомленні Генштабу.

За уточненими даними, за минулу добу на покровському напрямку російський агресор втратив 394 людини. Також знищено 15 бойових броньованих машин, п'ять автомобілів і три ворожі склади. Крім того, пошкоджено ворожий танк, шість бойових броньованих машин і дев'ять артсистем.

На курахівському напрямку одну атаку неподалік Красногорівки вже відбито. Противник успіху не мав. Втрати загарбників уточнюють. Від початку доби на Времівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Малих Щербаків.

У зведенні Генштабу зазначено, що на придніпровському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив, на кордоні з Чернігівською та Сумською областями зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріл населених пунктів із території РФ.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

За даними Генштабу, за минулу добу відбулося 139 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ і населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 86 авіаударів із застосуванням 96 КАБів, здійснив майже три тисячі обстрілів із різних типів озброєння, зокрема, 187 - із реактивних систем залпового вогню.

Повідомляється також, що за вівторок Повітряні сили та ракетні війська й артилерія уразили два райони зосередження особового складу та склад паливно-мастильних матеріалів противника.