На Чернігівщині під ворожим мінометним обстрілом загинув мирний житель - ОВА

Житель одного з населених пунктів прикордонної Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області загинув у вівторок у власному будинку під час обстрілу з боку російських окупантів.

"Вчора ввечері внаслідок мінометного обстрілу у власному домі зазнав поранень несумісних з життям мешканець Семенівської громади. росія – терорист!" - написав голова Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграмі в середу.