Події

10:07 29.05.2024

На Чернігівщині під ворожим мінометним обстрілом загинув мирний житель - ОВА

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Житель одного з населених пунктів прикордонної Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області загинув у вівторок у власному будинку під час обстрілу з боку російських окупантів.

"Вчора ввечері внаслідок мінометного обстрілу у власному домі зазнав поранень несумісних з життям мешканець Семенівської громади. росія – терорист!" - написав голова Чернігівської обласної адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграмі в середу.

Теги: #чернігівська_область #обстріл

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