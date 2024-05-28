У Запоріжжі вирішили скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті

Запоріжжя готується скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті, запроваджений у місті після початку повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації до України, повідомляють у пресслужбі Запорізької міської ради.

За інформацією Запорізької мерії, однією з причин скасування безоплатного проїзду в запорізькому міськелектротранспорті, запровадженого більш ніж два роки тому (з перших днів війни), є відсутність у КП "Запоріжелектротранс" грошей на закупівлю достатньої кількості запчастин для проведення своєчасних ремонтів рухомого складу.

Через обмежені можливості міського бюджету та вичерпані внутрішні резерви КП "Запоріжелектротранс", запропоновано встановити єдину вартість в електротранспорті - 10 грн. При цьому, в мерії обіцяють одночасно знизити вартість проїзду в комунальних автобусах з 12 грн до 10 грн.

Рішення вступить у дію після затвердження виконавчим комітетом Запорізької міської ради.