Події

21:01 28.05.2024

У Запоріжжі вирішили скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті

1 хв читати
У Запоріжжі вирішили скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті

Запоріжжя готується скасувати безкоштовний проїзд у міському електротранспорті, запроваджений у місті після початку повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації до України, повідомляють у пресслужбі Запорізької міської ради.

За інформацією Запорізької мерії, однією з причин скасування безоплатного проїзду в запорізькому міськелектротранспорті, запровадженого більш ніж два роки тому (з перших днів війни), є відсутність у КП "Запоріжелектротранс" грошей на закупівлю достатньої кількості запчастин для проведення своєчасних ремонтів рухомого складу.

Через обмежені можливості міського бюджету та вичерпані внутрішні резерви КП "Запоріжелектротранс", запропоновано встановити єдину вартість в електротранспорті - 10 грн. При цьому, в мерії обіцяють одночасно знизити вартість проїзду в комунальних автобусах з 12 грн до 10 грн.

Рішення вступить у дію після затвердження виконавчим комітетом Запорізької міської ради.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #електротранспорт #квитки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 28.05.2024
Чиновників Запорізької міськради, які фігурують у кримінальному провадженні про незаконне виділення землі, відсторонено від роботи

Чиновників Запорізької міськради, які фігурують у кримінальному провадженні про незаконне виділення землі, відсторонено від роботи

18:30 27.05.2024
Окупанти обстріляли термінал аеропорту Запоріжжя 25 травня, розпочато розслідування - Офіс генпрокурора

Окупанти обстріляли термінал аеропорту Запоріжжя 25 травня, розпочато розслідування - Офіс генпрокурора

23:29 26.05.2024
Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

Війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя"

07:32 17.05.2024
Оновлений склад виконкому Запорізької міськради відкриє двері журналістам

Оновлений склад виконкому Запорізької міськради відкриє двері журналістам

07:05 17.05.2024
У затриманих запорізьких псевдоактивістів знайшли заборонену російську символіку

У затриманих запорізьких псевдоактивістів знайшли заборонену російську символіку

17:38 10.05.2024
ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

12:19 08.05.2024
Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі пошкоджені 15 житлових будинків, три навчальні заклади - ОВА

Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі пошкоджені 15 житлових будинків, три навчальні заклади - ОВА

10:12 08.05.2024
Унаслідок обстрілів у Запоріжжі пошкоджено будівлю пожежної частини, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури

Унаслідок обстрілів у Запоріжжі пошкоджено будівлю пожежної частини, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури

07:10 08.05.2024
Об'єкти критичної та цивільної інфраструктури Запоріжжя зазнали масованої атаки ворога

Об'єкти критичної та цивільної інфраструктури Запоріжжя зазнали масованої атаки ворога

23:20 02.05.2024
У Запоріжжі затримано адвоката за підозрою у збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі

У Запоріжжі затримано адвоката за підозрою у збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" не встановила ліміти енергоспоживання на середу

Зеленський розповів про домовленості з Іспанією щодо посилення ППО

Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року

Олександр Мартиненко все життя присвятив українській журналістиці та сфері медіа - Верховна Рада

ОСТАННЄ

Міноборони України не планує розсилати повістки через застосунок "Резерв+"

ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн

"Укренерго" не встановила ліміти енергоспоживання на середу

Зеленський розповів про домовленості з Іспанією щодо посилення ППО

У Брюсселі обговорюють можливості розширення навчання військових для України - Боррель

Шмигаль про Олександра Мартиненка: Справжній журналіст, патріот, видатна людина

Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року

Застосування Україною західної зброї по цілях у РФ - питання компетенції держави-постачальника, заявив Боррель

Держкомтелерадіо внесло до переліку 448 російських книжок, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України

Зеленський відвідав військову базу "Мелсбрук"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА