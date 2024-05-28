Держкомтелерадіо внесло до переліку 448 російських книжок, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України

До переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, внесено 448 видань держави-агресора, повідомляє Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення.

"Однією із складових ворожої російської пропаганди є антиукраїнські книжкові видання. Ця масова "література" разом із російськими медіа спрямована на підрив національної безпеки України та просування в світовий культурний та інформаційний простір імперських інтересів рф. Кількість назв таких видань із початком повномасштабного вторгнення зростає, про що свідчить моніторинг видавничого ринку росії", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкомтелерадіо.

Зазначається, що відомство вже визначило 448 назв антиукраїнських видань, і лише у травні 2024 року виявлено та внесено до зазначеного переліку 15 видань російської пропаганди, серед яких багато книжок, випущених державою-агресором у 2022-2024 роках.

Зокрема, повідомляється, що в пропагандистських книжках "Ихтамнеты", "Украинский дневник", "Беспокоящий огонь" воїнів Збройних сил України називають "нацистами, фашистами і терористами, зображують війну як внутрішній громадянський конфлікт, намагаючись у такий спосіб виправдати збройну агресію росії".