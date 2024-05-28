Зеленський у Брюсселі телефоном обговорив із Мішелем підготовку Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Брюсселі, провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої сторони обговорили підготовку Саміту миру.

"Перебуваючи в столиці ЄС Брюсселі, провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, щоб подякувати за незмінну підтримку з боку ЄС. Детально обговорили підготовку Саміту миру. Цінуємо прагнення президента Європейської ради зробити саміт максимально результативним, а отже, і максимально наблизити реальний справедливий мир", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Співрозмовники скоординували кроки на найближчий час. Глава української держави подякував Мішелю за "стовідсотковий конструктив".

"Альтернатив справжньому миру не повинно бути, і я радий, що ми в цьому єдині з усіма лідерами й народами, які цінують Статут ООН і хочуть, щоб він працював повною мірою", - наголосив Зеленський.