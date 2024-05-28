Окупанти в понеділок обстріляли 21 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях, поранені три мирні жителі - ОК "Північ"

Двоє жителів села Костобобрів і один житель села Хотіївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області дістали поранень унаслідок обстрілів з боку російських окупантів у понеділок, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Костобобрів - 31 вибух, імовірно ствольна артилерія 152 мм. Постраждали двоє цивільних людей, знищено два житлові будинки та дві господарчі будівлі, пошкоджено лінію електропередачі. Хотіївка - один вибух, імовірно FPV-дрон. Поранений один місцевий житель 1985 р.н. Руйнувань зазнало одне фермерське господарство", - йдеться у зведенні.

Загалом за минулу добу, 27 травня, обстрілу зазнали шість прикордонних сіл Новгород-Сіверського та Корюківського районів Чернігівської області та 15 селищ і сіл Сумського, Охтирського, Конотопського та Шосткинського районів Сумської області.

У селі Попівка Сумського району внаслідок обстрілу пошкоджено одне приватне домоволодіння, у селищі Велика Писарівка Охтирського району внаслідок обстрілу було зафіксовано загоряння житлового будинку. Про інші руйнування не повідомляється.

"На щастя, інформації про загиблих серед місцевого населення не зафіксовано", - йдеться у зведенні.

Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 і 82 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, FPV-дрони та інші безпілотники. Деякі села були обстріляні двічі. Загалом за добу зафіксовано 34 обстріли (153 вибухи) з різних видів озброєння.