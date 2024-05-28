Ворог обстріляв Херсон і вісім громад області, постраждали дві людини

За минулу добу Херсон і 8 громад області знову були під обстрілом, двоє людей дістали поранення, є влучання в житлові будинки, пошкоджено навчальний заклад, стільникову вежу та водонапірну башту, повідомив оперативну інформацію голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Львове, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка, Станіслав, Дніпровське, Білозерка, Комишани та місто Херсон... Через російську агресію 2 особи отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 приватні будинки. Було зафіксовано влучання в навчальний заклад, стільникову вежу та водонапірну башту. Розбито господарську споруду та приватний автомобіль.