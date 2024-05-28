Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої та реактивної артилерії, є постраждалий

Зранку агресор ударив по Нікополю та Мирівській громаді, є постраждалий, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у вівторок уранці.

"Зранку агресор ударив по райцентру та Мирівській громаді. Постраждав 32-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними обладміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено спортклуб, приватний будинок, авто, господарську споруду. Інші наслідки уточнюються.

Так само повідомляється, що цієї ночі російська армія чотири рази обстріляла Нікопольщину, застосувавши важку артилерію і РСЗВ "Град".

"Ворожі снаряди влучили по самому Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Люди вціліли", - додав Лисак.

Голова ОВА повідомив, що вночі підрозділ повітряного командування "Схід" збив над областю ворожий шахед. ППО відпрацювала в Новомосковському районі.