Події

07:21 28.05.2024

За минулу добу в Миколаївській області внаслідок російських обстрілів загинуло троє людей, шестеро - поранено

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За минулу добу в Миколаївській області внаслідок російських обстрілів загинуло троє людей, шестеро - поранено

За минулу добу в Миколаївській області внаслідок російських обстрілів загинуло троє людей, шістьох поранено, серед них троє неповнолітніх, повідомляє у вівторок уранці голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Учора, 27 травня, о 14:00 ворог завдав ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка Снігурівської громади. У результаті чого виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, яку було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок. Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених знаходяться в реанімації, стан - стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно", - написав він у телеграм-каналі.

Також повідомляється, що вчора, 27 травня, "о 08:20, 09:11, 10:40, 18:36 і сьогодні, 28 травня, о 05:43 ворог наносив артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади". Постраждалих немає, уточнює Кім.

 

 

 

Теги: #миколаївська #обстріли

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