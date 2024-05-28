Події

05:50 28.05.2024

Кабмін заборонив усі види реклами грального бізнесу

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Кабмін заборонив усі види реклами грального бізнесу

Кабінет Міністрів України заборонив усі види реклами грального бізнесу, йдеться в постанові КМУ №583.

Так, внесено зміни до першого пункту постанови КМУ № 566 від 17 травня 2024 року - "Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі Інтернет".

"Підпункт перший після слів "порядок обмеження" доповнено словами "всіх форм", а після слів "шляхом обмеження" - словами ", а саме заборони"", - йдеться в постанові.

Також у документі зазначено, що заборона діятиме до набрання чинності законом про боротьбу з ігровою залежністю, який зараз перебуває на розгляді Верховної Ради України.

Теги: #кабмін #україна #гральний_бізнес

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